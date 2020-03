Overwatch is inmiddels al een hele lange tijd verkrijgbaar en intussen kunnen we uitkijken naar het tweede deel, dat enige tijd terug werd aangekondigd. Terwijl we wachten zal het origineel blijvend van nieuwe content voorzien worden, ook op het vlak van personages. Blizzard Entertainment heeft nu nummer 32 voor het rooster onthuld.

De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat Echo de nieuwe aanwinst voor de game zal zijn. Dit personage werd al stiekem geïntroduceerd toen Ashe naar de game kwam, maar is nu dus in haar volle glorie te zien. Echo is een robot met een ontzettend geavanceerde AI en zij kan zich op alle situaties aanpassen. Wat voor hero Echo precies zal worden is nog niet bekend. De kans is groot dat het om een Support personage gaat.

Hieronder kan je kennismaken met haar achtergrond. Wanneer zij daadwerkelijk in de game verschijnt en wanneer er gameplay van haar komt, dan hoor je uiteraard meer van ons.