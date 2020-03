Turn-based strategie games zijn er in allerlei soorten en maten, maar een van de bekendste is toch wel de XCOM-franchise. Deze games vormen een voorbeeld voor andere titels in het genre, waaronder Warborn. Die game zal op 12 juni naar de PlayStation 4 komen.

In Warborn speel je met soldaten die in een mechanisch pak zitten en tegen elkaar strijden. Deze tactische ‘shooter’ heeft hier en daar wat anime tinten en kent dus een unieke stijl die er best interessant uitziet. De game zal een singleplayer modus kennen evenals een Skirmish modus. In de Skirmish modus kan je het tegen de computer opnemen en je wordt in staat gesteld je eigen regels toe te passen naargelang je speelstijl.

Online kan je het uiteraard opnemen tegen andere spelers en er zal ook een map editor functie in de game aanwezig zijn. Warborn verschijnt dus op 12 juni, maar een prijskaartje is nog niet bekend. Hieronder kan je wat gameplay bekijken en daarmee krijg je een eerste indruk van de game.