Normaal doen we de Jouw Mening altijd op zondag, maar voor deze keer is een uitzondering wel op zijn plaats. Want gisteren heeft Sony namelijk de PlayStation 5 specificaties uit de doeken gedaan, een moment waarop we lang hebben moeten wachten. Sony had ons gewaarschuwd dat de PlayStation 5 livestream van gisteren een Game Developers Conference presentatie was, maar dat het zo technisch zou zijn, dat was van tevoren niet helemaal duidelijk. De presentatie was overduidelijk gericht aan ontwikkelaars die daadwerkelijk games maken en niet het publiek dat de games speelt. Toch waren een hoop mensen gisteren getuige van Mark Cerny zijn verhaal en dat zorgde vooral voor veel verwarring. Vanuit een marketing standpunt is dit dan ook de slechtste route die Sony had kunnen kiezen om de PlayStation 5 specificaties uit de doeken te doen.

Sony heeft een overzicht van technische specificaties vrijgeven die er overduidelijk minder goed uitziet dan die van Microsoft met de Xbox Series X. Specificaties zijn niet alles, maar het is wel alles wat we nu hebben. We weten nog niet wat voor verschil deze bijzondere SSD van Sony in de praktijk betekent, hoe 3D Audio klinkt, laat staan wat de games zijn en de prijs van de console. Sony had deze mindere specificaties dan ook met gemak recht kunnen trekken door te laten zien waar de PlayStation 5 nu echt voor staat, want het enige wat de consument nu om handen heeft zijn TFLOPS – iets waarvan de meesten niet eens de precieze betekenis van weten. Het kan goed zijn dat er zo’n dergelijke presentatie gepland staat, maar dat het Coronavirus roet in het eten heeft gegooid en men zich genoodzaakt voelde om nu toch maar met ‘iets’ te komen. Dit weten we natuurlijk niet, maar zelfs dan nog was het misschien beter om toch nog even te wachten en een complete boodschap te communiceren op een later tijdstip, in plaats van een halve die te technisch is voor de doorsnee consument.

Je hoeft namelijk niet de sterkste console te hebben om het meest aantrekkelijk te zijn voor de consument, de Wii, Nintendo Switch en PlayStation 2 zijn daar immers het levende bewijs van. Desalniettemin is de meeste rekenkracht wel wenselijk, je wilt immers toch het maximale uit je games kunnen halen. Er zijn alleen zoveel factoren die meespelen, zoals games, de ervaring van de console, online platform, controller, backwards compatibiliteit, services en ga zo maar door. De meeste van deze factoren zijn nu compleet onbekend, we weten niet welke games eruit komen, wat de prijs gaat zijn, hoe de console eruit ziet noch wat voor unieke features de PS5 gaat bieden ten opzichte van de PS4 en Xbox Series X.

Het enige wat we nu weten is dat de PS5 minder krachtig is, slechtere backwards compatibiliteit heeft – maar wel een snellere SSD heeft dan de concurrent. En eerlijk is eerlijk, dat is nou niet bepaald de boodschap die je wilt overbrengen als je het concept van een nieuwe console voor het eerst uit de doeken doet. Microsoft heeft een completere boodschap en heeft eigenlijk alles, behalve de adviesprijs, gecommuniceerd. Zij zetten breed in op het geweldige concept van Game Pass, hebben een ontzettend krachtige console en bieden de meest complete backwards compatibiliteit ondersteuning die er is op de markt – een duidelijke boodschap die er op het moment veel beter uitziet dan die van Sony. Nuance is natuurlijk dat dit allemaal nog kan veranderen als Sony laat zien wat de PS5 nu allemaal echt te bieden heeft, we focussen ons dan ook puur op het moment waar we nu in zitten.

We zijn dan ook benieuwd naar jullie mening over deze onthulling en hoe Sony het heeft aangepakt, vond je dit een goede zet? Of had je liever net als ons ook willen wachten op een complete boodschap in plaats van een over het algemeen lastig te begrijpen technisch verhaal?