Gisteren heeft Mark Cerny de PS5’s volledige specificaties onthuld en zoals we vanochtend al in de Jouw Mening aangaven, liggen deze op een lager niveau dan die van Microsoft’s Xbox One Series X.

In Mark Cerny’s ‘Road to PS5′ heeft hij ook specifieke details vrijgegeven over de GPU van de PS5. Hij meldt dat de PS5 GPU in staat is om hardware-accelerated ray tracing te verzorgen, maar er is geen toegewezen block voor zoals in Nvidia’s RTX line-up. Ray tracing ondersteuning komt dan ook van de compute units (CU’s) van de GPU zelf. Dat geeft de PS5 een kleine achterstand ten opzichte van de Xbox Series X. Het aantal CU’s in de GPU van de PS5 is namelijk 36 stuks, de Xbox Series X daarentegen heeft er 52 – en dat is nogal een verschil.

De GPU loopt dan wel weer op een hogere kloksnelheid in de PS5, maar deze is ook weer variabel en zal zelden de theoretische piekwaardes behalen. Mark Cerny was in zijn presentatie dan ook redelijk voorzichtig met het benoemen van ray tracing. Wel sprak hij over globale belichting en reflecties, zonder het gebruik van volledige ray tracing. Microsoft pakte dit anders aan en gaf onder andere een voorbeeld van ray tracing in Minecraft.

Uiteraard komt er uiteindelijk meer kijken bij een goede console, maar wat betreft ray tracing trekt de PS5 aan het kortste eind. De kans is verder groot dat de PS5 aanmerkelijk goedkoper gaat zijn dan de Xbox Series X en een wat groter publiek wil gaan bereiken.