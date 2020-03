In samenwerking met Bethesda hebben we een hele mooie prijsvraag voor jullie vandaag! We mogen namelijk een exemplaar van de DOOM Eternal Collector’s Edition weggeven en dat is niet zomaar een editie, het is er een die met toffe extra’s komt en die elke liefhebber eigenlijk verplicht in zijn collectie moet hebben.

De DOOM Eternal Collector’s Edition bevat naast de game een aantal erg toffe goodies en extra’s, die hebben we even voor je op een rijtje gezet:

Game in exclusieve steelbook case

DOOM Eternal Year One Pass

Demonic Slayer Skin

Classic Weapons Sound Pack

DOOM Slayer helm replica

Speelbare cassetteband

Downloadcodes voor digitale content

DOOM lore boek met artwork

“The Gift of Argent Power” lithografie

Om kans te maken op deze gruwelijke editie van DOOM Eternal zul je twee vragen moeten beantwoorden en ons overtuigen waarom wij dit pakket naar je moeten laten opsturen. Laten we beginnen met de twee vragen:

Vraag 1: Je speelt in DOOM Eternal met de ‘Doom Slayer’, hoe wordt hij ook wel genoemd?

Vraag 2: Welke demons zijn er op dit moment beschikbaar in de Battlemode van DOOM Eternal?

Zoals al aangegeven dien je als extra bovenop het beantwoorden van de vragen ons nog op een goede en onderbouwde manier te overtuigen waarom jij dit pakket zou moeten winnen.

Om je inzending in orde te maken vragen we je de onderstaande stappen te doorlopen, zet voor het gemak ook je adresgegevens er even bij. Meer weten over DOOM Eternal? Check dan hier onze review waarin de game een prachtig cijfer kreeg.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'DOOM Eternal' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Bethesda zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 27 maart 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Bethesda.