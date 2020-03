DOOM Eternal ligt vanaf morgen officieel in de winkels, maar we gaan vandaag al live met deze nieuwe shooter. Vanaf 19:00 uur gaan we van start op Twitch en de stream zal pakweg twee uur duren. Inschakelen is zeker de moeite waard, want we mogen een tof goodiepakket van Bethesda aan onze kijkers weggeven.

Het pakket bestaat uit het volgende: T-shirts, pet, pins, sleutelhangers en een set patches, zie hierboven de foto.

Kim zal de stream verzorgen en je meer van deze shooter laten zien die absoluut de moeite waard is om te spelen. Meer weten over de game? Check dan hier onze review.

Meedoen in de chat? Ga dan naar onze Twitch-pagina.

Bekijk een live video van psxsense op www.twitch.tv