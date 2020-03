Special: DOOM Eternal’s Slayers Club – Wat is het en wat kan je ermee? – Het zijn onzekere tijden. Het coronavirus grijpt meedogenloos om zich heen en niemand kan nog met zekerheid zeggen dat hij/zij niet besmet is. Mensen gaan – al dan niet onder lichte dwang van de overheid – in een soort van quarantaine, geïsoleerd van de rest van de wereld en in sommige gevallen zelfs je geliefde. In periodes als deze zijn we maar wat dankbaar voor sociale media en online services als het PlayStation Network, die ons toch in staat stellen om contact te houden met vrienden en familie. Een online community kan eveneens soelaas bieden. Weinig dingen zijn immers leuker dan samen met gelijkgezinden schaamteloos de fanboy uithangen. Die mogelijkheid biedt Bethesda fans van DOOM met de ‘Slayers Club’.

DOOM Central

Wie net als wij een bezoekje wil brengen aan de ‘Slayers Club’, klikt het best even op deze link. Na een kort inlogproces – gamers die al eerder een Bethesda titel in hun console geduwd hebben, beschikken naar alle waarschijnlijkheid reeds over het noodzakelijke Bethesda account – beland je dan in een soort HUB met shortcuts naar allerlei DOOM-gerelateerde zaken. Dit zijn overwegend usual suspects als een forum, een pagina waar je fan art kwijt kan en een overzicht van de evenementen die id Software de komende maanden in petto heeft. De Slayers Club is dus niet zozeer een ‘club’, maar eerder een centraal station, vanwaar je makkelijk een virtuele trein kiest naar een geprefereerde eindbestemming.

Punten scoren

Om spelers aan te moedigen om tijd door te brengen op hun website, beloont de Slayers Club zijn trouwe leden met een schijnbaar niet aflatende stroom aan punten. Verzamel voldoende punten en je stijgt in rank, waardoor je na verloop van tijd je startnoemer ‘UAC volunteer’ mag inruilen voor ‘UAC intern’. Wie volhardt in de boosheid, behaalt uiteindelijk de felbegeerde titel van ‘Doom Slayer’, al moet je daarvoor naar mijn mening over iets te veel geduld beschikken. Wat je ook doet, de punten stromen binnen. Een screenshot bekijken levert je één punt op; door video’s en artikels scannen vijf. Fan art uploaden of met je profiel klooien wordt dan weer beloond met een grotere bonus. Niet spectaculair, maar fijn voor de fans.

In-game beloningen

Nu lijkt dit zelfs voor gamers – toch mensen die per definitie snel geobsedeerd zijn met het verdienen van punten, extra’s en bonussen – wat op een holle doos. Toch loont het om als eigenaar van DOOM Eternal even rond te neuzen in de Slayers Club. Inloggen volstaat reeds om in-game een extra skin en player badge te verdienen. De ‘zombie slayer’ skin stelt je in staat om als wandelend lijk de strijd met het leger van de hel aan te gaan, een droom van die enkeling die een fusie van de The Walking Dead en DOOM universa op zijn verlanglijstje had staan. Alle grapjes even terzijde: Bethesda belooft regelmatig met nieuwe beloningen te komen en dat voegt wel degelijk wat toe aan de al hoge herspeelbaarheid van de game.

Samenhorigheid

Het wordt bovendien pas echt interessant wanneer je de evenementen in het achterhoofd houdt, die je in de Slayers Club terugvindt. De campagne van de game kan je weliswaar enkel solo aanvatten, toch doet id Software zijn best om met deze events het samenhorigheidsgevoel tussen gamers aan te wakkeren. Op dit moment ligt de game officieel nog niet in de winkelrekken (onofficieel wel), waardoor het lijstje met evenementen nog akelig leeg is. Inmiddels beëindigd: het ‘Judgment Day’ evenement van de vorige DOOM, waarvoor spelers wereldwijd collectief vier miljoen Super Shotgun en/of BFG kills moesten zien te behalen vóór 20 maart. Ik ben alvast erg benieuwd naar wat id Software ons nog zoal voor uitdagingen zal bieden.

Spectaculair zou ik de Slayers Club niet meteen noemen, maar als community hub voor DOOM fans kan het er zeker mee door. Bovendien biedt het je nog maar eens een extra reden om DOOM Eternal in huis te halen, één van de sterkste shooters van het afgelopen decennium. Wie zin heeft in een pure adrenalinestoot, rept zich best naar de dichtstbijzijnde virtuele winkel.