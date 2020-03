Na het eerdere uitstel mogen we binnenkort alsnog de game verwachten omtrent de populaire animeserie Fairy Tail, dit uit de stallen van Gust en Koei Tecmo; de ontwikkelaar Gust is voornamelijk bekend van de Atelier-reeks. In de onderstaande story trailer wordt alvast het tipje van de sluier opgelicht omtrent het verhaal.

Bij de release komt er een Digital Deluxe Edition beschikbaar in de PlayStation Store. Naast de game krijg je dan ook een speciale Grand Magic Games outfit, een extra Lacrima set en een DDX Limited Ryza kostuum voor het personage Lucy.

Op het moment van schrijven kan de game nog niet gepre-orderd worden, maar blijf dit als fan wel in de gaten houden. Mits je de game op tijd reserveert, krijg je namelijk nog een extra Miss Fairy Tail kostuum voor Erza. Fairy Tail verschijnt op 26 juni.