Het woord “trip” in deze kop mag je opvatten zoals jij dat zelf wil, maar beide definities lijken ons hier op zijn plaats. De game is inmiddels al een jaartje via Steam verkrijgbaar voor de pc, maar maakt nu ook zijn opwachting op consoles, waaronder natuurlijk de PlayStation 4.

In Snakeybus bestuur je een bus die er een behoorlijk aantal scharnieren tussen heeft zitten. Door passagiers op te pikken en af te zetten op hun bestemming, wordt jouw bus telkens langer en komt er dus steeds meer chaos bij kijken.

Naast de standaard modus zijn er ook Time Race, Endless en Aerial modi aanwezig. Met elf locaties om je in te vermaken en diverse soorten bussen om vrij te spelen, kan je dus wel even vooruit met Snakeybus.

Snakeybus verschijnt voor de PlayStation 4 op… 1 april. Nee, de release is geen grap en dat is deze game klaarblijkelijk ook niet. De aankondigingstrailer van de console release bekijk je natuurlijk hieronder.