Rallyliefhebbers hebben dit jaar weer een nieuwe WRC-game om naar uit te kijken, aangezien Nacon en KT Racing WRC 9 hebben aangekondigd. De game heeft ook gelijk al een releasedatum gekregen, die ligt op 3 september en WRC 9 zal dan uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Later komt de game nog naar de Nintendo Switch.

Daar zal het niet bij blijven, want tevens staat de game op het programma voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X, maar of het een launchgame betreft is nog niet helemaal duidelijk. Over de release van die versies zal Nacon later dit jaar meer bekendmaken. Een ander nieuwtje is dat de licentieovereenkomst met de WRC is verlengd tot 2022, waarbij ook WRC 10 en WRC 11 direct door Nacon aangekondigd werden.

WRC 9 zal voortborduren op het succes van WRC 8 en dat is een goede keuze, gezien dat een behoorlijk goede game was. De carrière modus zal voorzien worden van diverse verbeteringen, er worden drie nieuwe evenementen aan de kalender toegevoegd en de physics van de auto’s hebben nog meer aandacht gekregen.