Ondanks dat Modern Warfare nog niet heel lang uit is en onlangs nog de prima Warzone modus uitgebracht werd, wordt er al hard gewerkt aan de nieuwe Call of Duty. Deze game zou immers dit jaar nog moeten verschijnen en Treyarch staat opnieuw aan het roer. Veel is er nog niet over het nieuwe deel bekend, maar wel zijn er nieuwe geruchten opgedoken.

YouTuber TheGamingRevolution vertelt in een video over gelekte details die hij vernomen heeft. Volgens de informatie gaat het hier om een reboot van de Black Ops-serie en deze zal duisterder en realistischer zijn dan de voorgangers. Ook zou het nog realistischer moeten zijn dan Modern Warfare. Treyarch schijnt niet de enige ontwikkelaar te zijn, Sledgehammer Games en Raven Software zouden ook meewerken en het projectnaam is ‘Project Zeus’.

Black Ops zou gebruik maken van dezelfde engine die door Modern Warfare gebruikt wordt en de game brengt ons terug naar de Vietnamoorlog. Bekende personages als Frank Woods en Alex Mason zijn weer van de partij, maar worden niet door dezelfde stemacteurs tot leven gebracht. Het verhaal van de Vietnamoorlog wordt door de ogen van de Verenigde Staten, Zuid-Vietnam en de Vietcong verteld.

Tot slot is er ook wat multiplayer informatie naar buiten gekomen. Zo zou er een Ground War-modus gemaakt worden waarin twee teams van 32 het tegen elkaar opnemen. Ook keren de Operators terug, maar nemen we afscheid van de Specialists. Tot slot zou de multiplayer gratis content krijgen na de release en de Zombie modus zal nu realistischer zijn en een meer duidelijke verhaallijn kennen.

Weet – hoewel het erg interessant klinkt – dat het geruchten zijn die niet zijn geverifieerd. Kortom, neem het met een korrel zout.