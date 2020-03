Sinds de release heeft World War Z meermaals nieuwe content ontvangen; nieuwe levels, moeilijkheidsgraden, vijanden en nog meer is allemaal richting de game gekomen. Ook werd enige tijd geleden aangekondigd dat cross-play onderweg was, maar sindsdien hebben we niks meer over deze feature vernomen.

Goed nieuws, want de ontwikkelaar heeft na enige tijd van stilte laten weten dat deze feature volgende week richting World War Z komt. Vanaf 23 maart kunnen console spelers genieten van cross-play functies en nog meer zombies afschieten.

Naast cross-play krijgen spelers ook toegang tot nieuwe wapen varianten, perks en een nieuw doel in de missies. Daarnaast wordt de Horde Z modus beter gebalanceerd en worden er nog nieuwe skins aangeboden.