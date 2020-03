Geruchten dienen we met een korrel zout te nemen en dat is ook in dit geval niet anders. Insomniac gooide anderhalf jaar geleden hoge ogen met hun Spider-Man game en dus gaan we er allemaal vanuit dat de studio momenteel druk in de weer is met een vervolg. Op de Redditpagina GamingLeaksAndPortals duikt nu een hele lijst met details op over dat vervolg, zoals gebruikelijk van een anonieme bron. We sommen de belangrijkste geruchten even op; aan u om er een half zoutvat overheen te gieten.

“Spider-Man 2” – we zullen maar zelf een creatieve gooi doen naar een mogelijke titel – zou zich enkele maanden na het origineel afspelen, en wel in de winter. Venom zal zoals verwacht opduiken, vergezeld door andere slechteriken als Carnage en Mysterio. Miles Morales keert terug in speelbare vorm, mogelijk zelfs als free-roam character. En het webslingeren zal gedetailleerder worden, met drie mogelijke bestuursopties voor spelers: realistisch, arcade en hybride. De volledige lijst vind je hier terug.

De bron beweert dat Spider-Man 2 eind 2021 voor de PS5 zal verschijnen. Wij kunnen alvast niet wachten.