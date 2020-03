Dreams, het meest recente pareltje van Media Molecule, ligt inmiddels al een maand in de winkelrekken en gamers hebben in die tijd heel wat opmerkelijke creaties in elkaar gestoken. De ontwikkelaars staan – zoals dat vandaag de dag hoort – ook niet stil en blijven de game tweaken, in de hoop stap voor stap dichter bij de beoogde perfectie te komen.

De nieuwste update, 2.07, is inmiddels gelanceerd en voert een aantal aanpassingen door. Zo moet je nu bijvoorbeeld na het geven van een reactie op andermans level minstens twee minuten wachten vooraleer je in datzelfde commentaarvak opnieuw een reactie kan plaatsen. De andere toevoegingen zijn eveneens klein, maar misschien wel noodzakelijk.

Een overzicht: