Ubisoft is niet vies van een cross-over. Het meest verregaande voorbeeld daarvan is misschien wel het opduiken van een Final Fantasy personage in Assassin’s Creed: Origins. Of relevanter voor dit bericht: de invasie van de Terminators, die zich in januari voltrok in de wereld van Ghost Recon: Breakpoint.

Die laatste game krijgt volgende week een nieuwe ‘uitbreiding’, die luistert naar de naam Deep State. De onderstaande teaser onthult dat niemand minder dan Sam Fisher – protagonist van de bekende Splinter Cell reeks – naar Auroa afzakt om de strijdbijl op te nemen tegen… tegen de Terminators? Zou het?

Wij zijn alvast benieuwd…