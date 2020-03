Review: My Hero One’s Justice 2 – Als je rondkijkt op diverse ‘cons’ vandaag de dag, zie je de serie My Hero Academia steeds vaker voorbij komen. Steeds meer mensen gaan graag verkleed als personages uit deze serie, maar ook merchandise wordt steeds gemakkelijker verkrijgbaar. Nadat Bandai Namco ongeveer anderhalf jaar geleden met My Hero One’s Justice kwam en deze ook goed ontvangen werd, was het een kwestie van tijd alvorens we een vervolg voorgeschoteld zouden krijgen. Een nogal krappe periode om een gelicenseerde titel van dit kaliber te ontwikkelen als je het ons vraagt, maar gelukkig weten ze bij Bandai Namco over het algemeen wel waar ze mee bezig zijn. De ontwikkelaar van het eerste deel, Byking, staat weer aan het roer en wij doken My Hero One’s Justice 2 in om te zien of de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Precies zoals het eindigde

Herinner jij je het einde nog van het eerste deel? Mooi, want daar gaat dit tweede deel namelijk precies op verder. Grote verrassingen hoeven fans echter niet te verwachten. De game volgt namelijk precies het verhaal van de anime-serie. We zien dus wel een hoop nieuwe personages de revue passeren. Fan-favorieten zoals Lemillion en Gang Orca maken hun opwachting in dit deel. Het verhaal vangt aan bij het moment dat Midoriya de officiële opvolger van All Might wordt en de laatstgenoemde dus ook al zijn krachten heeft uitgeput.

Zelfde kwaliteit, meer inhoud

Wat wij eigenlijk al verwachtten van deze titel, blijkt ook zo te zijn. Mocht je totaal vernieuwende dingen verwachten van My Hero One’s Justice 2, stel je verwachtingen dan maar wat naar beneden. Wat je echter wél kan verwachten is meer van dezelfde kwaliteit als het eerste deel met daar een hoop nieuwe content aan toegevoegd. Met onderhand een verdubbeling aan hoeveelheid personages en genoeg nieuwe levels om te verkennen, is dit niet een verijdelde uitbreiding, maar een vervolg zoals we het graag zouden willen zien: Verbeterd waar mogelijk en een zooi nieuwe content.

Het vechten voelt deze keer ook stukken meer responsief aan dan in het eerste deel. Het blokkeren en counteren van aanvallen van de tegenstander voelt meer aan zoals we gewend zijn uit de grotere titels binnen het fighting genre en ook de Plus-Ultra aanvallen, een soort van super aanvallen, zijn cooler dan voorheen. Ook voelde we een significante verbetering wanneer we in de lucht aan het vechten waren. In het eerste deel voelde dit allemaal nog wat beta-achtig aan, maar ze lijken bij de ontwikkelaar hun draai daarin te hebben gevonden. Wel moeten we opmerken dat de story modus nog steeds wat makkelijk is, net als in het eerste deel. Jammer dat we daar geen keuze in hebben qua moeilijkheidsgraad.

Variatie

Naast de story modus zijn er natuurlijk nog andere modi om te spelen. Deze zijn vrijwel ongewijzigd gebleven. We hebben nog steeds de missions waarmee je bijvoorbeeld kostuums kan vrijspelen. De arcade modus is wat aangepast, hier kies je nu namelijk een pad door middel van kaarten. Jouw tegenstander is dan ook willekeurig. Ook is er natuurlijk een multiplayer van de partij die zowel lokaal als online gespeeld kan worden. Gezien My Hero One’s Justice 2 een fighting game is waar je best makkelijk in komt, is het dus behoorlijk geschikt om met wat vrienden te spelen. Het online gedeelte wist bij ons echter nog niet helemaal van de grond te komen. Het duurde behoorlijk lang om een match te vinden. Of dit aan het gebrek aan spelers ligt of aan de matchmaking die niet helemaal op orde is, dat moet de toekomst uitwijzen.

Opvallen in de massa

Destijds vonden we My Hero One’s Justice er vrij goed uitzien voor een simpele licensed-game en dat geldt ook voor dit tweede deel. Ook de nieuwe personages zien er bijzonder goed uit en de algehele presentatie is er alleen maar op vooruit gegaan. Kleine details zoals meer interactieve menu’s en meer van de strip-achtige teksten wanneer de personages elkaar te lijf gaan, doen het goed om My Hero One’s Justice 2 zich verder te laten distantiëren van de overige 13-in-een-dozijn anime-fighters waar we door de jaren heen aan gewend zijn geraakt.

Je weet dat de muziekkeuze juist is geweest zodra je een tweede deel van een game opstart en gelijk het gevoel krijgt: Ja, nu gaan dingen er om spannen! En dat is precies wat My Hero One’s Justice 2 ook weet te bereiken. Onze lezers die bekend zijn met de anime weten vast wat er komen gaat. De Japanse stemmencast is natuurlijk ook nog steeds aanwezig, maar geen Engelse stemmen en dat is wat vreemd. Er bestaat immers ook een Engels gesproken versie van de anime. Voor ons maakt het niet uit, maar het zal sommigen misschien tegen de haren instrijken.