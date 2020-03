Special: Hoe mid-range monitors beter presteren dan menig tv (MSI MAG272CQR) – MSI heeft een paar prachtige monitors op de markt. Überhaupt is het merk geen vreemde onder de pc-gamers, gezien MSI ook pc-onderdelen verschaft. MSI heeft ons een erg leuke monitor opgestuurd om er eens naar te kijken. Voor gaming is het uiterst interessant en dan met name als je een mooie pc build hebt staan met mooie specs, dan kun je zo’n monitor ten volste benutten. Ook voor console gaming is het echter de moeite waard om je ogen open te houden, zeker met hetgeen dat eraan komt met next-gen consoles. De MSI MAG272CQR is misschien niet zo’n charmante benaming, maar dat maakt niet uit. De monitor zelf heeft een aantrekkelijk design en ook de specificaties liegen er niet om.

Goede prestaties

De MAG272CQR is een 27 inch monitor die een curved beeldscherm heeft, een wat gebogen afwerking, een responsietijd van 1ms en je hebt minimaal last van input lag. Dit is natuurlijk een pré als je competitieve games speelt. Hier kunnen tv’s simpelweg niet aan tippen. High-end tv’s, zoals de OLEDs van LG of de QLEDs van Samsung hebben een fors prijskaartje, maar hebben daar tegenover rond de 20ms input lag (of soms zelfs lager). Het komt er uiteindelijk op neer dat je voor veel minder geld een beter presterend product in huis haalt op dit terrein. Niet iedereen is immers bereid om erg veel geld neer te leggen voor een grote high-end tv.

Nu hebben we het zelfs over high-end tv’s die de lage input lag vertragingen halen. Mid-range tv’s hebben sporadisch goede prestaties als het gaat om input lag. Toch mag je vaker rond de 45ms verwachten als je optimistisch bent, maar 70+ ms is ook niet een gek getal om rekening mee te houden. Hoewel de meeste tv’s over een ‘game mode’ beschikken, is het zeker (nog) niet de standaard. Zonder game modus kunnen tv’s veel hogere getallen bereiken wat als resultaat heeft dat elke game speelt alsof je extreme lag hebt, mits je natuurlijk bereid bent om er wat extra voor neer te leggen, zodat je een beter model tv krijgt. Kortom, een monitor is in veel gevallen een betere optie als je de meest responsieve ervaring wilt hebben in een game.

Resoluties zijn een ding

Dit is natuurlijk oud nieuws, maar het aanpassen van de resolutie in een game op pc is natuurlijk zo vanzelfsprekend als dat de zon opkomt en ondergaat. Op consoles is dit een stuk lastiger punt. Om deze reden is een monitor niet altijd even het meest praktische alternatief om op je console aan te sluiten. Om als voorbeeld de MAG272CQR te nemen, dit is een 1440p monitor die uiteraard met gemak lagere resoluties kan ondersteunen. Een PS4 (Pro) ondersteund in het algemeen 1080p, 4K of 4K super sampling. Super sampling is de techniek waarbij de scherpe hoge resolutie van 4K gescaled wordt naar een lagere resolutie voor een uiterst scherp resultaat. Andersom is een stuk lastiger, 1080p hoger scalen resulteert op een monitor al gauw in een wat doffer beeld. Tv’s doen dit een stuk beter dan monitors, omdat monitors aangestuurd worden door een pc.

Dit betekent dat de meeste games niet zo indrukwekkend ogen op de MAG272CQR, doordat de monitor rauwe output geeft. Het is dus de schuld van de console. De PS4 (Pro) mist bijvoorbeeld een optie om 1440p native te ondersteunen, wat games er een stuk mooier en scherper uit had kunnen laten zien op zo’n monitor. De Xbox One X biedt deze mogelijkheid wel, waardoor de monitor toch weer iets beter tot zijn recht komt via dat systeem. Niet getreurd, want wie weet wat we met de volgende generatie allemaal voorgeschoteld gaan krijgen. We gaan er vanuit dat de Series X de beeldondersteuningsopties van de One X voort zal zetten en het is enkel afwachten of je met de PS5 soortgelijke opties zal krijgen voor resoluties. Als een stukje ontwikkeling en logische stap vooruit valt te hopen dat Sony hierin meegaat, gezien de techniek vandaag de dag steeds meer overeenkomt met pc’s, waarom dan niet ook soortgelijke functies aanbieden?

Monitors worden hoe dan ook steeds meer een valide keuze voor een console. Want we noemden dat PS4-games niet zo indrukwekkend ogen op een MAG272CQR, maar dit is natuurlijk andere koek op een pc. Je hebt daar zoveel mogelijkheden om je beeldinstellingen te tweaken naar voorkeur, dat iedereen er wel iets van kan maken voor een persoonlijk goed resultaat. Je kan via de GPU software van je pc direct allemaal kleuraanpassingen verrichten wat volledig ontbreekt op een console als optie en zo heb je natuurlijk meer software die ook op andere vlakken het beeld kan verbeteren, zoals de Gaming OSD app voor MSI monitors.

Refresh rate en hoge framerates zijn de toekomst

De MSI monitor heeft een refresh rate van 165Hz en dat is eigenlijk een apart getal. Je ziet het niet zo vaak bij andere monitors. Het is meestal 60Hz, 144Hz of 240Hz. Tegenwoordig is een game op pc spelen met een output van 1440p op 144Hz de sweetspot bij pc-gamers. Je hebt niet de meest dure pc nodig en qua performance heb je wel de meest soepele ervaring. Bij consoles ligt dit natuurlijk anders. We mogen van geluk spreken als een game op een locked 60fps draait. Daarom is het jammer om een monitor met een refresh rate van meer dan 60Hz aan een console te hangen, want je hebt er niks aan. Zolang de console niet de output verstrekt van meer dan 60fps, dan heb je niks aan een 165Hz monitor die het wel kan ontvangen, althans het is overkill.

Bij de volgende generatie consoles is het echter een selling point. Games zouden potentieel de 120fps kunnen halen, waarbij een monitor als de MAG272CQR uitstekend te gebruiken is. Uiteraard zul je voor de volle potentie een game moeten hebben die het eruit kan halen, maar we zijn wel van mening dat hoge framerates absoluut niet onderschat mogen worden. Spelen met 144Hz is een wereld van verschil tegenover 60Hz. Of anders gezegd: hogere framerates richting de 144fps is simpelweg de volgende stap die consoles moeten gaan maken. Niet alleen is het een stuk rustgevender voor de ogen, de input van controller is ook zoveel meer secuur dan op lagere framerates.

Laatste gedachtes

Het valt niet te ontkennen dat de MSI MAG272CQR monitor een fantastisch ding is op de voorwaarde dat je er de juiste setup voor hebt. De hoge refresh rate is heerlijk, de resolutie van 1440p is voortreffelijk op een 27 inch formaat en het design doet eer aan het gaming uiterlijk. De achterkant heeft namelijk led-lampjes die er alle kleuren van de regenboog uit laten schijnen. Niet getreurd, wie dit niks vindt kan het gewoon uitzetten. Als we gewoon in het algemeen kijken wat je met zo’n scherm uit een game kan halen en waar de next-gen consoles naar toe willen gaan, dan stelt ons dat in ieder geval erg enthousiast. MSI heeft met een mid-priced monitor al alles in huis om de ultieme beeldervaring te bieden, nu nog hopen dat de consoles er aansluiting op vinden, zodat de ervaring top notch wordt.