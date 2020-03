Special: Waarom gamen op een monitor beter is dan op tv – Als gamer sta je voor een grandioze hoeveelheid keuze als het gaat om beeldschermen voor je gaming setup. Je kan dan kiezen tussen een monitor of een tv en binnen deze twee categorieën kan je het zo goedkoop en duur maken als je wilt. We kijken in dit geval binnen de prijsklasse van rond de €500,-, want dit is toch wel de prijs dat een gemiddeld huishouden aan zo’n product zou en kan willen besteden. Voor schermen denk je automatisch al snel aan een tv, maar vergeet niet dat een monitor nog best wel eens erg interessant kan zijn als je met een beperkt budget zit

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit is eigenlijk de meest voorname reden waarom je een tv wil hebben voor je gaming setup. Je hebt in het algemeen betere contrasten op zo’n scherm dan op een monitor. Het is echter zo dat tv’s van rond de €500,- niet altijd de beste kwaliteit bieden in presentatie. De contrasten zijn bijvoorbeeld laag, waardoor je fletse kleuren krijgt of de kleurtonen zijn niet accuraat. Een ander probleem is dat je erg mooie kleuren kan hebben die eruit springen, maar dat je sneller last kan krijgen van ‘color bleeding’, kleuren die overlopen en verspreiden wanneer dit eigenlijk niet de bedoeling is. We zijn tegenwoordig wel een stuk verder in de technologie dat dit allemaal verbeterd is, maar toch zul je hier altijd op moeten letten.

Een monitor is wat dat betreft een stuk accurater met het weergeven van kleur. Hoewel de contrasten niet per se hoger of beter zijn, kan je voor rond de €500,- en zelfs (iets) minder al een mid-range monitor in huis halen die fantastische kleuren kan presenteren. Via een pc kan je dit nog eens extra verbeteren, waardoor je een zeer degelijke beeldpresentatie kan krijgen. Ook de ondersteuning van HDR is een onderdeel wat in beide gevallen iets is om over na te denken. Een tv van rond de €500,- die op de verpakking heeft staan dat het HDR-ondersteuning biedt kan misleidend zijn. Je hebt namelijk bepaalde vormen van HDR, waarbij de ene tv het (veel) beter kan ondersteunen dan de andere. Enkel de high-end tv-modellen hebben HDR dat echt de moeite waard is, bij goedkopere modellen is het eigenlijk een gimmick die nooit de essentie van HDR weet te tonen.

Bij monitors is dit hetzelfde, omdat je te maken hebt met de brightness van zo’n scherm. Een korte uitleg, zodat je een beetje kan plaatsen waar het allemaal over gaat. Een makkelijke manier om erachter te komen of de HDR-ondersteuning de moeite waard is, is door te kijken naar het aantal ‘nits’ dat een beeldscherm heeft. Het is een eenheid die de lichtsterkte meet per gebied (om lekker technisch te zijn, de candela per vierkante meter (cd/m2)). Zoveel aantal nits kan vertaald worden naar lumen, maar dit laten we even achterwege, anders wordt het té ingewikkeld. Nu komen we bij het HDR aspect, want HDR speelt met de felheid en contrasten van de lichtweergave. Hierin spelen dus nits een belangrijke rol, want pas vanaf 1000 nits heb je zeer degelijke HDR op je beeldscherm te pakken. De meeste mid-range tv’s en monitors hebben nits van rond de 300, wat dus niet de moeite waard is voor HDR.

Beeldgrootte

Een monitor kan dus met de juiste ondersteuning net iets meer uit zijn beeldkwaliteit trekken dan een tv. Het is wel zo dat we hier rekening moeten houden met wat voor een setup je te maken hebt. De keuze is snel gemaakt dat als je in een woonkamer zit, dat je iets groters nodig hebt om naar te kijken vanaf een bepaalde afstand. Zit je wat dichterbij, dan heb je te maken met wat kleinere inches/formaten. Monitors kunnen tot wel 32 inch gaan, terwijl tv’s hierin een gemiddelde standaard hebben van rond de 50 inch. Monitors die dus wat groter zijn, daar betaal je extra voor, maar eigenlijk hoeft dat niet per se een pluspunt te zijn. Een wat kleiner beeldformaat geeft je meer overzicht tijdens het gamen. Je ogen hebben immers ten opzichte van de kijkbreedte maar een beperkt focuspunt, waarmee je daadwerkelijk ‘ziet’.

Voor cinematische ervaringen kun je dus zeggen dat een grote tv immersive is, maar voor gamen wil je toch wel snel alles kunnen volgen. Competitief gezien is daarmee een monitor bij uitstek een betere keuze, omdat met ongeveer een gemiddeld formaat van 27 inch je een mooi beeldformaat hebt terwijl je toch het overzicht kunt houden. Althans, pc gamers lijken de ‘sweetspot’ gevonden te hebben dat bij een beeldformaat van 27 inch in combinatie met een resolutie van 1440p (2560×1440) je de beste scherpte en overzicht geeft bij competitief gamen. Dit gaat natuurlijk ook gepaard met het idee dat je pc geen bakbeest hoeft te zijn om hogere resoluties te ondersteunen en de extra kracht kan benut worden voor hogere framerates. Aan te raden valt natuurlijk wel bij lagere resoluties om ook te kijken naar een kleiner beeldformaat. Met iets kleinere beeldformaten vergroot je natuurlijk je focus en je portemonnee vindt dit ook alleen maar fijner. Gezien de meeste console games toch meestal 1080p output hebben, kun je gerust een wat goedkopere monitor halen die relatief gezien betere prestaties kan bieden dan een grotere duurdere 1080p tv (Full HD), maar daarover later meer.

Een leuk voorbeeld is de Nintendo Switch, waarbij het wat kleinere scherm een lagere resolutie biedt (games hebben daar meestal 720p output). Je kan bijvoorbeeld net als op je mobiel je scherm volproppen met pixels voor haarscherp beeld, maar op een gegeven moment krijg je ‘diminishing returns’. Dat betekent dat je een dermate hoge resolutie op zo’n klein beeld hebt, dat je oog het verschil uiteindelijk nauwelijks of niet meer kan onderscheiden. Je hebt dus ‘onnodig’ hoge resoluties op een beeldscherm, wat alleen maar ten koste gaat van de performance. Daarom zie je Nintendo geen al te hoge beeldresoluties pushen op de Switch, want uiteindelijk heb je er maar weinig aan. Zo’n ‘perfecte’ verhouding van beeldresolutie en beeldformaat zal altijd een oneindig gestoei blijven, omdat technologie altijd wel iets nieuws weet te verzinnen.

Input lag

Op dit gebied is het eigenlijk een no-brainer om voor een monitor te gaan. Maar laten we een volledige beeld schetsen van wat dit allemaal betekent en inhoudt. Bij monitors heb je te maken met responsietijd. Dit is eigenlijk precies hetzelfde als de input lag wat een tv heeft. Je hoort getallen als 40ms, 120ms of 21ms input lag, maar hoe heeft dit precies invloed op de gameplay? Als we als voorbeeld een game nemen van 60fps is 1 frame 16ms (1/60). Kortom als je tv een input lag heeft van 16ms, heb je omgezet 1 frame vertraging in je input. Dit betekent dus dat wanneer je een hogere input lag hebt, je traag en onnauwkeurige responsie hebt in de game. De input lag wil je dus zo laag mogelijk hebben op de tv, maar dit is nogal een opgave. Zo komen we dus uit bij monitors.

De meeste tv’s hebben namelijk erg hoge input lag, zeker bij de wat goedkopere modellen. Het zijn de high-end modellen die kunnen spreken van tussen de 13 en 26 ms input lag, wat ideaal is. Goedkopere tv-modellen hebben snel rond de 40 ms input lag en als een ‘game mode’ ontbreekt, kan dit oplopen naar 120ms lag of soms zelfs meer. Monitors hebben hier het minste last van, hoewel er hierbij verschillen zijn van een responsietijd van 1 tot 9ms (of misschien zelfs nog ietsje meer), is het nog altijd veel minder dan de meeste tv’s. Want vergis je niet, games hebben zelf ook gewoon input lag. Jouw controller heeft ook latency, signalen moeten immer doorgestuurd worden naar je console. En als je internetverbinding ook nog eens zuigt… dan is het hek van de dam. Hier komen dus monitors om de hoek kijken bij het competitief gamen. Want in de ideale wereld van competitief gamen heeft elk aspect de minimale latency, waarbij enkel de rauwe input van de gamer een rol speelt tussen een win of een verlies. Maar goed, je kan er niet op elk vlak iets tegen doen; het ligt nog altijd aan de ontwikkelaar om de input lag van hun game tot het absolute minimum te verlagen.

Het totaalplaatje

En dit brengt ons bij een totaalplaatje van wat de belangrijkste verschillen zijn tussen een monitor en een tv. Tv’s hebben natuurlijk erg veel aspecten waar een monitor niet aan kan tippen, maar voor gamen zit je sneller goed bij een monitor. Met dit artikel moet je wel in acht nemen dat elke gamer een andere setup heeft, wensen heeft, interesses heeft en een afwijkend budget. Vanuit het perspectief dat je optimale performance zou willen hebben, kom je met een beperkt budget simpelweg verder met een monitor dan met een tv in dezelfde prijsklasse van rond de €500,- of lager. Dat is waar onze partner MSI om de hoek komt kijken, want die biedt daarin een mooie optie die we in een vervolgartikel nader zullen bespreken.