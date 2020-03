Er gaan al geruime tijd geruchten dat er een remaster in de maak is van Call of Duty: Modern Warfare 2. Eerder dook deze game al op bij ratinginstanties, maar dat was vorig jaar. Volgens de relatief betrouwbare Call of Duty-leaker Okami13_ verschijnt deze remaster later dit jaar en nu duikt er een nieuwe aanwijzing op.

De Koreaanse ratingboard heeft de remaster op 26 februari onlangs van een beoordeling voorzien en dat is na een jaar dat de game weer opduikt bij een dergelijke instantie. Vrijwel altijd komen games die in de database van dergelijke instanties staan, na verloop van tijd uit.

De database entry geeft verder geen details, maar het lijkt zo langzamerhand een zekerheid dat deze remaster in de nabije toekomst verschijnt. Met name omdat Activision laatst al aangaf dat ze aan meerdere remasters werken voor dit jaar. Het lijkt dus een kwestie van tijd te zijn.