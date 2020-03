TheGamingRevolution sprak onlangs over het bestaan van nieuwe Crash Bandicoot en Call of Duty-games. Ook zou er een nieuwe Tony Hawk in ontwikkeling zijn bij de studio’s van Activision, maar vooralsnog is geen van het genoemde bevestigd. Nu kunnen we daar nog een gerucht aan toevoegen.

Er schijnt – volgens dezelfde persoon – ook een nieuwe Spyro the Dragon game in ontwikkeling te zijn. In de komende maanden zou er meer informatie over deze titel bekendgemaakt worden, maar de release laat nog even op zich wachten, vooralsnog zou de game voor 2021 gepland staan.

Dat is niet het enige lek omtrent Spyro the Dragon, eerder doken er al wat inhoudelijke geruchten op maar geen van dit alles kon geverifieerd worden tot op de dag van vandaag.