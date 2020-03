Eén van de vele “slachtoffers” van het coronavirus was de Game Developers Conference, een evenement dat normaal gesproken jaarlijks doorgaat en waar verschillende ontwikkelaars ons wat meer kunnen vertellen over hun nieuwste projecten en technologie. De GDC 2020 had normaal gesproken moeten plaatsvinden van 16 tot 20 maart in San Francisco, maar om de gezondheid van alle geïnteresseerden te kunnen beschermen, ging dit logischerwijs niet door. De organisatie van de GDC 2020 is echter optimistisch en heeft toch plannen opgemaakt om het evenement dit jaar nog te laten doorgaan.

In plaats van 16 tot 20 maart, werd er namelijk voor gekozen om het evenement, in een verkorte versie, te laten doorgaan van 4 tot 6 augustus. Alhoewel het evenement dus minder lang zal duren, verzekert de organisatie ons nog steeds van kwaliteitsvolle content. Verschillende conferenties, discussies, standjes, enzovoort staan nog steeds op de planning. Om de GDC Summer Edition te vieren, wordt bovendien een nieuw community partnership programma gelanceerd, waardoor verschillende organisaties de kans krijgen om aan het evenement deel te nemen.

We weten momenteel nog niet in hoeverre het coronavirus invloed zal hebben op evenementen die in de zomerperiode plaatsvinden. De Gamescom, dat in diezelfde periode gepland staat, gaat momenteel nog steeds door, ook al wordt de situatie wel in de gaten gehouden. Hou jullie allen gezond, zodat we onze zomer niet in quarantaine moeten doorbrengen!