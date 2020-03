Sinds december vorig jaar is de hype rondom de nieuwe Xbox niet te stoppen en nu weten we ook een stuk meer over de PlayStation 5. Gezien we nog ongeveer zeven tot acht maanden hebben voor de release van beide consoles, heeft menig gamer genoeg om over te praten en naar uit te kijken. Helaas zijn we getroffen door een pandemie met desastreuze gevolgen. Iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken en dat heeft ook zo zijn gevolgen voor komende releases en meer.

DOOM Eternal is net uit, Final Fantasy VII Remake en Resident Evil 3 verschijnen op tijd, de games nadien liggen op schema – waarvan dat bekend is – maar de echte impact is nu nog moeilijk te bepalen. Daarbij krijg je nu al wel dat er genoeg bedrijven zijn, alsook instanties en gewone huishoudens die financieel in de knel komen te zitten. De extra paar wc rollen kopen kost nu eenmaal ook gewoon extra euro’s. Maar goed, nu valt het relatief gezien nog mee, maar als dit te lang duurt, dan wordt het voor velen steeds lastiger om blij naar de portemonnee te kijken.

Hoewel het nog een flinke tijd duurt vooraleer de next-gen consoles in ons midden zijn, is het een feit dat de pandemie effect zal hebben. Ook op de gamesindustrie en dat brengt ons bij twee punten. Zo zal de gemiddelde next-gen console naar verwachting tussen de €400,- tot €500,- gaan kosten, wat een flinke uitgave is. Met de pandemie die voor iedereen financiële gevolgen kan en zal hebben, is het wellicht verstandiger om de next-gen consoles naar volgend jaar uit te stellen.

Laten we zeggen een releaseperiode in maart 2021. Geen gekke maand, gezien de PS3 in maart 2007 in Europa verscheen. Dat geeft consumenten ademruimte in financieel opzicht om eerst andere zaken te regelen, een console is immers toch een luxe product voor velen. Zeker als je bedenkt dat er nog games en accessoires bijgekocht moeten worden, dan loopt het kostenplaatje al snel op.

Als we terugkijken naar de PS3 launch was dit ook merkbaar in hoe mensen reageerden op een grote uitgave. De economie was niet de allersterkste en het product was ook gewoon duur, een €600,- gameconsole. Nu heb je een economische tegenslag te pakken door de uitbraak van het virus en dan worden financiële afwegingen ineens een stuk belangrijker, want er is vooralsnog niet direct zicht op verbetering.

Dan is er nog de capaciteit van de productiefaciliteiten. Veel mensen werken vanuit huis dus het nodige productiewerk gaat langzamer of ligt stil. Mocht de pandemie langdurig aanhouden, dan kunnen de consoles op zich wel op tijd klaar zijn, maar dan is de kans op tekorten aannemelijk en dat wil je niet hebben als je een nieuw platform lanceert. Aan de andere kant, stel de pandemie is over een maand of twee voorbij, dan is er nog tijd genoeg voor de productie.

Daartegenover staat wel dat de economische impact groter is en wellicht zijn er tegen die tijd wel voldoende consoles, maar hebben consumenten dan de financiën om een nieuwe console aan te schaffen? Het is een lastige situatie waarin iedereen zich bevindt en gezien we hier niet eerder mee te maken hebben gehad, is de toekomst voorspellen zeer moeilijk. Om iedereen mee te laten denken werpen we in deze Jouw mening dus dit onderwerp op. Laat je hieronder horen met jouw inzichten.