Eerder deze week onthulde Blizzard Entertainment een nieuwe Hero voor Overwatch. Het nieuwe personage, dat alweer Hero nummer 32 voor de game wordt, heet Echo en met de aankondiging werd een video vrijgegeven waarin we meer te weten kwamen over haar achtergrond.

Inmiddels zijn er ook gameplay beelden van Echo verschenen, waardoor we ook een beter beeld krijgen van de vaardigheden van deze nieuwe Hero. Echo is een Damage Hero en haar Ultimate vaardigheid is erg uniek. Wanneer je deze Ultimate inzet, word je een kopie van de vijandelijke Hero waar je op richt en tevens kun je gedurende de periode dat deze vaardigheid actief is, niet gedood worden door je tegenstanders.

Hoe deze Ultimate precies werkt en wat de andere vaardigheden van Echo zijn zie je hieronder. De eerste video is een demonstratie van de vaardigheden van Echo in een trainingsomgeving. De volgende video toont gameplay van Echo in een daadwerkelijke wedstrijd. Ook kun je nog een Developer Update video bekijken, waarin er meer over Echo verteld wordt.

Echo is inmiddels speelbaar in de testomgeving van Overwatch op de pc. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Hero officieel voor alle versies van de game wordt uitgebracht, maar dit zal vermoedelijk niet lang meer duren.

Echo vaardigheden

Echo gameplay

Developer Update