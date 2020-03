Zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5 zijn inmiddels officieel aangekondigd, maar met de komst van de volgende generatie consoles zaten veel gamers met een vervelend probleem: wat dan met alle games die binnenkort last-gen zullen zijn? De Xbox One ondersteunt al geruime tijd backwards compatibility op hun systeem, waarbij diverse Xbox (360) games speelbaar zijn op de console. Intussen is ook bevestigd dat de PS5 backwards compatibility zal ondersteunen, maar jammer genoeg vooralsnog enigszins in beperkte mate.

Van Rainbow Six Siege weten we al dat het naar de PlayStation 5 zal komen, maar nu blijkt dat je PS4-disc gewoon zal werken. Het is dus niet nodig om de game apart te downloaden of aan te schaffen, de PS4-disc werkt op de nieuwe console en tevens is cross-gen gameplay mogelijk. PS4-spelers kunnen dus tegen PS5-spelers spelen zodra de nieuwe console uit is.

“The only thing we are communicating right now is the fact that we are supporting cross-generation matchmaking. For example, PS5 players can play with PS4 players, and Xbox Series X players can play with Xbox One players. The game will be backwards compatible, meaning that you can take your disc of Rainbow Six Siege on PS4 and put it in your PS5, or take your Xbox One disc and put it in your Xbox Series X.”

Rainbow Six Siege is één van de eerste namen in een (hopelijk) lange rij games die deze strategie zullen gebruiken. Zodra er meer updates worden gegeven over welke games er aan die lijst worden toegevoegd, lees je het uiteraard hier.