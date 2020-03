Sony heeft een kleine update gegeven via haar PlayStation Blog omtrent de onduidelijkheid die ontstaan is over de backwards compatibiliteit van de PlayStation 5. Mark Cerny gaf namelijk in de presentatie aan dat hij verwacht dat de top 100 PS4 games speelbaar zullen zijn op de PS5, maar in de realiteit zijn dit er veel meer. De uitspraak is dan ook wat ongelukkig een eigen leven gaan leiden en daarom schept Sony Interactive Entertainment hier nu iets meer duidelijkheid over.

Zij vertellen dat meer dan 4000+ games die uitgekomen zijn op de PlayStation 4 speelbaar zullen zijn op de PlayStation 5. Zij verwachten dat backwards compatible games op een hogere kloksnelheid zullen draaien waardoor je de vruchten plukt van stabielere frame rates en potentieel ook hogere resoluties. Ze zijn games aan het evalueren, titel per titel, om alvast enkele problemen voor te kunnen zijn die mogelijk aanpassingen vragen van de ontwikkelaar.

Sony is dus erg voorzichtig geweest in het beloven van volledig vlekkeloze backwards compatibiliteit, maar in de praktijk zul je als consument waarschijnlijk zonder enige moeite al je favoriete PS4-games kunnen spelen op de PS5.