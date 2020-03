De ontwikkeling van Disaster Report 4: Summer Memories is niet zonder slag of stoot gegaan. De game van ontwikkelaar Granzella zou al tijden geleden uitkomen voor de PS3, maar door onder meer grote problemen in Japan door een tsunami ging dat niet door.

De ontwikkeling werd later weer hervat en in 2018 verscheen het vierde deel in de Disaster Report-serie in Japan, maar inmiddels ging het vanzelfsprekend om een release voor de PlayStation 4. Begin volgende maand zal de game ook eindelijk in het Westen worden uitgebracht en nu kun je alvast een voorproefje van het spel krijgen.

Uitgever NIS America heeft namelijk een demo van Disaster Report 4: Summer Memories uitgebracht. De demo is nu te downloaden via de PlayStation Store. De volledige game komt op 7 april uit voor de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc. Voor een indruk van de game kun je de onderstaande trailer bekijken, die begin dit jaar werd vrijgegeven.