Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Cyberpunk 2077 over iets meer dan drie weken zou verschijnen, maar begin dit jaar bleek dat dat nu toch anders loopt. Om de volledige potentie van de game te kunnen benutten, zag ontwikkelaar CD Projekt RED zich genoodzaakt de game uit te stellen.

Het is al een tijdje bekend dat de ontwikkelaar en Dark Horse Comics de handen ineengeslagen hadden voor ‘The World of Cyberpunk 2077’, een art book waarin de wereld van het spel verkend wordt. Het art book zou enkele dagen na de oorspronkelijke release van de game uitkomen. Nu Cyberpunk 2077 is uitgesteld, heeft dat ook invloed op de release van het art book.

Inmiddels is daar via de website van Dark Horse meer duidelijk over geworden. Op de pagina van The World of Cyberpunk 2077 is nu namelijk te lezen dat het art book op 17 juni wordt uitgebracht. Het art book zal nu dus geruime tijd voor de game uitkomen, want Cyberpunk 2077 verschijnt pas drie maanden later, op 17 september.

Mocht je echt niet kunnen wachten op de aankomende game van CD Projekt RED, dan krijg je deze zomer met The World of Cyberpunk 2077 dus de kans om vroegtijdig al in de wereld van het spel te duiken. Het art book belicht onder meer de spelwereld Night City, evenals de personages en wapens uit de game.