De uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat diverse gameontwikkelaars een thuiswerkomgeving hebben opgezet, zodat medewerkers veilig vanuit huis verder kunnen werken. Ook het ontwikkelteam van Rainbow Six Siege werkt inmiddels thuis, maar dit kan wel invloed hebben op de ondersteuning van de shooter.

Via Twitter heeft Ubisoft gemeld dat de ontwikkelaars van Rainbow Six Siege vanuit huis verder werken aan de ondersteuning en dat spelers daar in de gebruikelijke spelervaring niets van zullen merken. Ubisoft laat wel weten dat de kans groot is dat kleinere toekomstige updates voorlopig worden uitgesteld vanwege deze nieuwe omstandigheden.

Nieuwe content die al klaar is om uitgebracht te worden, zal ook gewoon nog volgens planning verschijnen, maar spelers moeten er dus rekening mee houden dat de ondersteuning van Rainbow Six Siege er de komende tijd wat anders uit gaat zien. Ubisoft belooft de community op de hoogte te houden over eventuele veranderingen.