Sinds de aankondiging van Captain Tsubasa: Rise of New Champions eerder dit jaar, heeft Bandai Namco al aardig wat beelden van de voetbalgame getoond. Ook nu heeft de uitgever weer een nieuwe trailer uitgebracht, waarin de modus ‘Episode: New Hero’ belicht wordt.

De naam van de modus geeft eigenlijk al aan waar het hier om draait. In Episode: New Hero creëer je als speler je eigen voetballer, waarna je je kan aansluiten bij één van de drie beschikbare teams. Hier kun je aan je vaardigheden werken en banden met bekende personages opbouwen. Het doel is uiteindelijk om mee te doen aan de New Hero League en in deze competitie uit te groeien tot de nieuwe voetbalheld van Japan.

Bekijk de trailer van de Episode: New Hero modus hieronder. Captain Tsubasa: Rise of New Champions komt later dit jaar uit voor de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc. Er is nog geen releasedatum bekend.