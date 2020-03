Dreams, de nieuwste creatie van Media Molecule, beloofde ons een totale vrijheid. Alles waar je maar van kan dromen, kan immers omgezet worden in je eigen game die je met de Dreams-engine in elkaar kan boksen. Al snel doken Dreams-versies op van verschillende andere games, denk zo maar bijvoorbeeld aan Final Fantasy VII en nog vele anderen. Een gebruiker van Dreams had op een gegeven moment een specifieke droom: de wereld van Mario eindelijk speelbaar maken op de PS4. En dat lukte… tot ongenoegen van Nintendo.

Twitter gebruiker Piece_of_Craft zette namelijk de onderstaande tweet online waarin hij zijn situatie uitlegt:

De “grote videogame studio” waarvan sprake, is ongetwijfeld Nintendo en de acties die men ondernam voorspellen alleszins niet veel goeds voor andere Dreams-projecten. We kunnen er immers vanuit gaan dat er wel meer verschillende Nintendo-gebaseerde dromen zijn, die ook offline gehaald zullen worden. Onze dromen kennen dus, met andere woorden, wel degelijk grenzen. Grenzen die toevallig samenvallen met copyright claims.