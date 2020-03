De launch van Persona 5 Royal is bijna onder ons en intussen zijn de eerste reviews en besprekingen van de game binnen. Gezien Persona 5 Royal een verbeterde versie is van Persona 5, wat op zijn beurt al (één van) de beste JRPGs ooit is, scoorde Persona 5 Royal voorlopig extreem goed.

Gelijktijdig met de launch van Persona 5 Royal verschijnt, zoals we wel gewend zijn, ook een zogenaamde “Day One Patch”. Als je echter bang zou zijn dat deze patch lang zal moeten downloaden, dan hoef je waarschijnlijk niet te vrezen. De specifieke details van deze patch zijn namelijk bekendgemaakt en die zijn verrassend klein. Je kan ze onderaan nalezen.

Persona 5 Royal komt op 31 maart uit voor de PS4. Wij waren alleszins erg grote fan van Persona 5 in onze review. Voor een overzicht van wat Persona 5 Royal dan zoal te bieden heeft, kan je ook bij ons terecht via deze link.