We kwamen onlangs te weten dat de immens populaire anime- en mangareekst “Kimetsu no Yaiba”, oftewel “Demon Slayer” een PS4 game zou krijgen, maar specifieke details ontbraken nog. Daar is nu verandering in gekomen: in 2021 mogen we namelijk op de PS4 aan de slag gaan met Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan.

De game zal ontwikkeld worden door CyberConnect2, de studio die al eerder Dragon Ball Z: Kakarot en de Naruto: Ultimate Ninja Storm games op de markt zette. Erg veel details rond de gameplay zijn jammer genoeg nog niet vrijgegeven, maar we kunnen in de trailer wel al een korte glimp opvangen van Tanjiro in een gevecht. Voorlopig zien we enkel zijn “water breathing” in actie, maar aangezien er in de titel van de game “Hinokami” wordt vermeld, kunnen we ervan uitgaan dat Tanjiro’s speciale ademtechniek ook van de partij zal zijn.

Je kan hieronder de eerste trailer vinden, alsook een eerste development report die ermee samenhangt. Daarnaast zijn ook de eerste screenshots uit de game opgedoken, die je onderaan kan terugvinden.