Na het succes van Blackout – de Battle Royale modus die de hoofdattractie vormde van het campagneloze Black Ops 4 – was het een kwestie van tijd voor ook Call of Duty: Modern Warfare zijn variant op de markt bracht. Activision wist wel respect te scoren door de modus free-to-play te maken. Een aanpak die duidelijk zijn vruchten afwerpt.

Infinity Ward heeft namelijk laten weten dat Warzone reeds 30 miljoen spelers de revue heeft zien passeren. Aangezien de modus slechts dertien dagen geleden op de wereld werd losgelaten, is dit cijfer behoorlijk indrukwekkend. We gaan er overigens vanuit dat dit aantal de komende weken nog drastisch zal toenemen. Zei iemand daar succesverhaal?

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .

Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK

— Call of Duty (@CallofDuty) March 20, 2020