Quantic Dream is al jaar en dag de zelfverklaarde koning van het interactieve drama. Titels als Heavy Rain, Beyond: Two Souls en het recente Detroit klinken dan ook ongetwijfeld vertrouwd in de oren. Toch brak de studio eerder al door met een gelijkaardige game: Fahrenheit, in Noord-Amerika beter bekend als Indigo Prophecy.

Dit moordmysterie wist in 2005 best hoge ogen te gooien, maar raakte daarna een beetje ondergesneeuwd. Gamers die de titel niet kennen, zullen binnenkort de kans krijgen om dit gat in hun cultuur te dichten. De game wordt namelijk fysiek heruitgebracht op de PS4 en zal vanaf 3 april beschikbaar zijn voor pre-order. Het proberen waard?