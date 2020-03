Sinds februari draait de Sonic-film in de bioscopen, maar gezien die in veel landen gesloten zijn als gevolg van het coronavirus heeft lang niet iedereen de film in de bioscoop kunnen zien. Daarom zal de film van de blauwe egel sneller via digitale platformen te zien zijn dan gebruikelijk.

Paramount Pictures heeft aangekondigd dat Sonic the Hedgehog vanaf 31 maart op verschillende on-demand platformen zal worden aangeboden. Welke platformen dit precies zullen zijn is nog niet bekendgemaakt, dus het is even afwachten of de film ook in Nederland en België te zien is vanaf volgende week.

De fysieke release van de film staat gepland voor 19 mei, dan zal Sonic the Hedgehog op Blu-ray uitkomen. Zo blijkt maar weer, Sonic is wederom sneller dan verwacht.