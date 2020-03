Blizzard Entertainment kondigde onlangs de Hero Echo aan voor Overwatch, die nu speelbaar is op de testservers. Op korte termijn zal dit personage ook naar de gewone uitgave van de game komen en daarmee komt er een einde aan de toevoeging van nieuwe Heroes.

Jeff Kaplan, director van de game, heeft tegenover IGN aangegeven dat Echo voorlopig het laatste personage is dat naar Overwatch komt. Alle nieuwe personages zullen in Overwatch 2 verschijnen, die al enige tijd in ontwikkeling is. Iedereen die het origineel heeft zal in Overwatch 2 toegang tot alle 32 personages uit het eerste deel hebben.

Een andere Hero die nog in de pijplijn zit is Sojourn, het ziet er naar uit dat zij enkel voor Overwatch 2 zal uitkomen. Wanneer Overwatch 2 uitkomt is op dit moment nog niet bekend.