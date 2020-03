Arc System Works heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Guilty Gear -Strive-, die Millia Rage en Zato-1 doet bevestigen als speelbare personages in de game. Guilty Gear -Strive- staat gepland voor een release op de PlayStation 4 later dit jaar, maar een concrete releasedatum is nog niet bekend.

Voordat de game uitkomt zal er een beta plaatsvinden, zij het gesloten, maar je kunt je daarvoor aanmelden. Interesse in deelname aan de gesloten beta? Klik dan hier. De beta zal op 16 april beginnen en duren tot en met 19 april.