Review: Paper Beast (PS VR) – Er zijn dit jaar nog niet buitengewoon veel noemenswaardige games voor PlayStation VR verschenen, maar de eerste grote release is nu echt een feit. Paper Beast is een uniek ogende titel die we meermaals in trailers hebben mogen bekijken zonder dat we er echt veel wijzer van werden. Is het een avonturen game? Is het een godlike game, of een mix van dat alles? Vragen die wij hadden alvorens we aan Paper Beast begonnen, maar tijdens het spelen werd alles op kleurrijke wijze duidelijk.

Begeleid de wezens

Paper Beast is een bijzondere game, zoveel staat vast. Je krijgt verschillende woestijnachtige omgevingen voorgeschoteld waar allerlei dieren leven die herkenbare contouren hebben, maar als een soort skeletachtige wezens zijn opgebouwd uit papier. Voordat je echter in het daadwerkelijke avontuur terecht komt, zul je op een computer wat instellingen moeten verrichten om een simulatie op te zetten en dat gooit je kort daarna in een spacende ruimte met kneiterharde Japanse punkrock. Even later beland je in een oase van rust waar wat van de papieren dieren rondlopen.

Jawel, het contrast kon niet groter, maar dat is de charme van Paper Beast. De game weet je te verrassen op een interessante manier, omdat het zo uiteenlopend is bij aanvang. Als je eenmaal goed en wel aan het avontuur begonnen bent, is het voor de rest van de game over het algemeen een vrij ontspannen ervaring. De contrasten blijven overigens aanwezig, want waar de wereld gebaseerd is op natuurlijke omgevingen, zul je bizarre dingen tegenkomen. Denk aan stenen waar je naartoe kan teleporteren, een gigantische radio die muziek afspeelt en middelen om de omgeving te manipuleren.

Ook daarin merk je het weer, het is zeer uiteenlopend en eigenlijk zelfs onsamenhangend; het slaat nergens op. Maar dat is waar games voor zijn, die hoeven niet altijd logisch te zijn in wat ze willen doen. Wat gelukkig wel logisch is, is de gameplay waarbij het over een zestal hoofdstukken neerkomt om de papieren beesten te begeleiden. Meer dan eens moet je een dier of meerdere dieren naar een bepaalde plek toe leiden om toegang tot het volgende gedeelte van de game te ontgrendelen. Hierbij krijg je te maken met vijanden die de dieren in de weg zitten, alsook de natuur die parten speelt met te hoge zandhopen, teveel water, enzovoort.

Van locatie naar locatie

Elk level is in die zin een puzzel die je moet zien te voltooien en dat gaat op een relatief gemakkelijke manier. Met een druk op de knop verplaats je jezelf op een teleporterende wijze door de wereld. Met een andere druk op de knop kun je objecten en beesten vastpakken en het is dan aan jou om tot de oplossing te komen. In het merendeel van de levels zul je die oplossing vrij snel vinden, gezien de game in dat kader relatief kaal is; je hebt weinig andere keuzes en als je wat moeite hebt kom je met trial & error ook heel erg ver. En op die manier doorloop je het avontuur.

Het spelen met de omgeving is iets wat je veelvuldig zal doen, daarvoor krijg je elementen ter beschikking. Enerzijds om zelf de acties te verrichten, zoals een gloeiende kubus om ijs te laten smelten, maar ook een zandbol om daarmee een soort schildpadden van A naar B te lokken terwijl ze zand laten vallen. Met enige regelmaat stap je ook in een luchtballon waarbij je zelf de richting waarheen je vliegt kan bepalen. Zo zit de game vol met afwisselende zaken om elk level tot een goed einde te brengen en op die manier ga je van locatie naar locatie om telkens voor een nieuwe uitdaging geplaatst te worden. Hierbij geldt wel dat de game zo in elkaar is gezet dat het over het grote deel als een mooi geheel aanvoelt, waardoor het avontuur zich vloeiend zal ontwikkelen.

Unieke stijl

De gameplay mag uniek genoemd worden, gezien die volstrekt willekeurig lijkt te zijn qua opdrachten in combinatie met telkens leuke en bij vlagen verrassende omgevingen. De game blinkt wat dat betreft uit in de stijl, want de papieren beesten zien er herkenbaar, ietwat creepy en interessant uit. Aan creativiteit absoluut geen gebrek bij de ontwikkelaar en hetzelfde kan ook gezegd worden over de omgevingen die keer op keer netjes zijn vormgegeven. Het nadeel dat hier wel op van toepassing is, is dat de levels op zichzelf wat kaal ogen. Het is grafisch niet per se heel indrukwekkend en het ontbreekt ook een beetje aan details.

Je zult zeker voor mooie vergezichten geplaatst worden, maar we kunnen er niet omheen dat het grafisch allemaal wel wat strakker had gekund. Ook omdat sommige textures van erg lage kwaliteit zijn wat er bij vlagen wat lelijk uitziet. Een compliment daarentegen gaat uit naar de audio, want de game weet op een creatieve manier met muziek om te gaan in een situatie waar je het niet helemaal verwacht. Feit blijft dat Paper Beast in stijl, qua gameplay en als algeheel avontuur een bijzondere aangelegenheid is dat je als speler zal blijven boeien, omdat je nooit weet wat er komt. Jammer is wel dat het einde van de game behoorlijk frustrerend kan zijn, wat een beetje afbreuk doet aan de totale ervaring.

Bouw een eigen ecosysteem

Naast het avontuur van Paper Beast, dat je in een uur of vier zult doorlopen, kun je nog aan de slag in de Sandbox modus. Dit is een speeltuin waarin je alle vrijgespeelde dieren, planten, natuurelementen en meer kunt gebruiken om een eigen wereld te maken. Hier kun je naar hartenlust dieren loslaten en met ze spelen indien je dat wenst. Daarbij kun je de omgeving mooi vormgeven door heuvels te maken, waterpoelen aan te leggen, planten te planten en ga zo maar door. Je kunt ontzettend veel elementen aanpassen en er lekker mee aan de slag, wat de speelduur voor de creatieve gamers onder ons wat op zal rekken.

De Sandbox modus is duidelijk een extra op het avontuur om de aanschafprijs wat meer te rechtvaardigen, die met €29,99 relatief fors is. Wat ons betreft een prima oplossing en daarbij geldt dat de singleplayer wat collectables kent die je vervolgens weer in de Sandbox modus kan gebruiken dus daarmee kent de game ook nog enige replay waarde. Mede omdat hier Trophies aan gekoppeld zijn en dat brengt de uiteindelijke speelduur al snel op een uurtje of acht en dan is de prijs ineens een stuk beter te behappen wat ons betreft.