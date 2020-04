We zijn de vierde maand van het jaar 2020 ingegaan en ook deze maand verschijnen er natuurlijk weer nieuwe games. Het zijn er niet buitengewoon veel, maar met titels als Resident Evil 3, Persona 5 Royal, Final Fantasy VII Remake en MotoGP 20 mogen we zeker niet klagen.

Hieronder alle bevestigde releases op een rijtje, weet ook dat er digitaal nog veel meer uitkomt en de actuele releases per week zullen we via de PlayStation Store update aan je te kennen gegeven, zoals gebruikelijk.

Week van 3 april

The Complex (PS4)

Persona 5 Royal (PS4)

Resident Evil 3 (PS4)

Snakeybus (PS4)

My Friend Pedro (PS4)

Week van 10 april

Below (PS4)

Disaster Report 4: Summer Memories (PS4)

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Week van 17 april

Geen releases

Week van 24 april

MotoGP 20 (PS4)

Deliver Us The Moon (PS4)

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Azure Striker Gunvolt: Striker Pack (PS4)

Trials of Mana (PS4)

Week van 1 mei

Sakura Wars (PS4)

Moving Out (PS4)

Daymare: 1998 (PS4)

Cooking Mama: Cookstar (PS4)

Arcade Spirits (PS4)

