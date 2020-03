Vorige week gaf Sony de specificaties van de PlayStation 5 vrij en de vergelijking met de Xbox Series X werd uiteraard direct getrokken. Puur op basis van deze specificaties is de Xbox Series X een krachtigere machine, maar Sony heeft met de zeer geavanceerde SSD een troef achter de hand. Uiteindelijk is het voor ons gamers hopen dat de PlayStation 5 prachtige games zal draaien, voor ontwikkelaars is de techniek dat geldt.

Nu de specificaties van de console bekend zijn, worden ontwikkelaars ook wat loslippiger over hoe zij de console ervaren. Veel ontwikkelaars hebben hier met Jason Schreier van Kotaku over gesproken en hij heeft verschillende uitspraken aangehaald in de laatste Splitscreen podcast. Zo heeft Schreier van verschillende bronnen vernomen dat de PlayStation 5 eigenlijk “superieur” zou zijn.

Op wat voor manier dan? Is een logische vraag, maar daar kunnen Sony of de ontwikkelaar nog niet verder op ingaan. Volgens ontwikkelaars is de console ook een “beest” en het is “jammer” dat Sony er nog niet meer over kan vertellen. Waar het op neerkomt is dat de specificaties op papier niet alles zeggen over de daadwerkelijke console zelf, maar zolang Sony niets laat zien is het vooralsnog afwachten en afgaan op wat ontwikkelaars zeggen.

“I’m getting texts even today from developers being, like, this is such a shame – the PS5 is superior in all these other ways that they’re not able to message right now or can’t talk about right now.” “I heard from at least three different people in the past couple of hours since the Cerny thing being like, wow, the PS5 is actually the more superior piece of hardware in a lot of different ways, despite what we were seeing in these spec sheets.”

Verschillende ontwikkelaars hebben op Twitter al te kennen gegeven dat de PlayStation 5 “revolutionair” is, waaronder Andrea Pessino die heeft aangegeven dat de tools en features die de console te bieden heeft echt een bijzondere stap vooruit zijn. Voor mensen die Pessino niet kennen, hij is de co-founder van Ready at Dawn, bekend van The Order: 1886.

Zoals al aangegeven zijn het ontwikkelaars indirect aan het woord, maar zolang Sony geen duidelijkheid geeft over hoe de techniek in de praktijk presteert moeten we afgaan op een overzicht met specificaties. Op basis daarvan is de Xbox Series X krachtiger. Het is nu dus wachten op meer toelichting en games in beeld, inclusief technische analyses.