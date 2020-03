Bandai Namco heeft al aardig wat video’s vrijgegeven waarin verschillende personages van One Piece: Pirate Warriors 4 zijn voorgesteld, maar het einde lijkt nog niet in zicht. Er zijn nu vijf nieuwe trailers beschikbaar gesteld die een ieder een nieuwe vechter laten zien en er is ook een gameplay-video verschenen die de coöp toont. Deze video’s kun je allemaal onder dit bericht bekijken.

De nieuwe personages zijn: Charlotte Katakuri, Vinsmoke Reiju, Vinsmoke Ichiji, Vinsmoke Niji en Vinsmoke Yonji. Bandai Namco heeft ook laten weten dat Capone Bege in One Piece: Pirate Warriors 4 aanwezig zal zijn, alleen is deze video op het moment van schrijven offline gehaald. De gameplay-video die de coöp-modus toont, wordt gespeeld in split-screen.