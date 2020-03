Vorige week lekten er wat details over de eerste grote uitbreiding voor Dragon Ball Z: Kakarot. Nu heeft Bandai Namco de officiële details van deze uitbreiding, “A New Power Awakens – Part 1”, vrijgegeven.

De nieuwe content staat gepland voor deze zomer en zal personages en transformaties van Dragon Ball Super met zich meebrengen. Zoals vorige week al uitlekte, kan je de Super Saiyan God-modus van Goku ontgrendelen. Dit moet je helpen om onder andere Beerus te kunnen verslaan in een exclusieve ‘Boss Battle Episode’.

A New Power Awakens – Part 1 zal in de zomer alleen beschikbaar zijn voor degene die de Season Pass van Dragon Ball Z: Kakarot hebben aangeschaft. Pas als A New Power Awakens – Part 2 in de PlayStation Store te vinden is, zal het eerste deel los te koop worden aangeboden.

Gamers die de ‘Ultimate Edition’ hebben aangeschaft, die kunnen in de zomer een nieuwe add-on verwachten: het Music Compilation Pack. Deze bevat de volgende muzieknummers: