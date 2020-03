Final Fantasy VII is van origine een vrij lange game, maar met de release van Final Fantasy VII Remake krijgen we slechts een gedeelte van het complete avontuur te spelen. Dat is op zich een vrij ongebruikelijke manier om met een remake om te gaan, maar uiteindelijk komt het de game ten goede dat het in episodes uitkomt. Dat stelt Square Enix althans, die twee kanten op kon gaan met de ontwikkeling.

Bij aanvang kreeg de ontwikkelaar twee keuzes. Of ze gingen voor een remake in zijn geheel, voor één game met als gevolg dat er content weggeknipt zou worden om het project levensvatbaar te maken. De andere optie was het opknippen van het oorspronkelijke avontuur om zo het geheel opnieuw te kunnen maken aangevuld met alle details die je wenst.

“At the beginning of the project we had two directions we could go. The first was to make the project with the highest possible level of graphics, visual quality and detail, and not remove anything that fans wanted to see. Instead, it would expand upon the original game, to make it something even more immersive.”

“The other option was to include the entire scope of the original game in a single release. But in order to make that work as a modern game, we wouldn’t be able to go for the highest visual quality and we’d also have to cut back on areas and scenes from the original.”