Kogels zijn overrated. Waarom zou je zombies immers afknallen als je ook gewoon lekker dichtbij kan komen en kills kan halen met een mêlee wapen? De Resident Evil 2 Remake van vorig jaar maakte dit echter wat moeilijk: alhoewel je daar inderdaad een mes had om kills mee te maken, ging dit mes jammer genoeg al vrij snel stuk. Gelukkig zijn deze brekende messen verleden tijd in Resident Evil 3.

Producer Peter Fabiano lichtte in een interview met Game Informer toe waarom het mes zoveel voor de reeks en voor de fans betekent.

“We kept the knife inexhaustible [in Resident Evil 3], so you can use it forever. We’re dealing with survival horror and everything is exhaustible. You run out of bullets. You run out of herbs. You run out of all the items you can use. So if you did run out of everything, what would you have? The knife. The director always wanted to make it so that you at least have your trusty knife. That’s always something you can rely on.”