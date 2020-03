Resident Evil 3 Remake en Final Fantasy VII Remake staan allebei voor april op de planning en met de toegenomen verspreiding van het coronavirus komen ook games onder druk te staan. Beide titels zullen gewoon uitkomen op de geplande dagen, hoewel Square Enix al aangaf dat fysieke exemplaren mogelijk niet overal tijdig uitgeleverd kunnen worden.

Veel andere Triple-A games die voor later dit jaar op de planning staan hebben nog niet met uitstel te maken gekregen wat indirect door het coronavirus wordt veroorzaakt. Wat betreft indies is het een ander verhaal, zowel Deliver Us the Moon als Those Who Remain zijn uitgesteld, maar dit komt met een nuance.

Deliver Us the Moon zal digitaal op de geplande releasedatum van 24 april uitkomen, de fysieke editie van die game is vooruitgeschoven naar juli. Those Who Remain wordt in z’n geheel uitgesteld, zowel de digitale als fysieke release is uitgesteld. Deze titel stond voor mei op de planning, dat zal nu juni worden hoewel een concrete datum nog niet bekend is.

De reden van het uitstel zit hem in het feit dat veel mensen bij de uitgever vanuit huis werken en dat de distributie van fysieke exemplaren nu lastiger gaat. Daarnaast willen ze niemand extra werkdruk opleggen en daarom is het verstandiger de games even vooruit te schuiven. Kijk je erg uit naar Deliver Us the Moon? Dan kun je vanaf 24 april in de PlayStation Store voor een digitaal exemplaar terecht.