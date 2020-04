Vandaag zijn we april binnengestapt en dat betekent weer nieuwe gratis games voor PlayStation Plus abonnees. Gezien de eerste dinsdag van april volgende week is, heeft Sony de line-up vandaag pas bekendgemaakt. Nadat we vorige maand Shadow of the Colossus en Sonic Forces kregen, wat twee aanraders zijn, mogen we ook deze maand niet klagen.

Vanaf aanstaande dinsdag kunnen PlayStation Plus abonnees de games Uncharted 4: A Thief’s End en DiRT Rally 2.0 geheel kosteloos downloaden. Dat betekent ook dat je nog een kleine week de tijd hebt om de games van maart binnen te halen en daarvoor kan je hier in de PlayStation Store terecht.