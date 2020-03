Call of Duty: Warzone is nu twee weken beschikbaar en inmiddels hebben meer dan 30 miljoen spelers de Battle Royale modus/game uitgeprobeerd. Infinity Ward zal Warzone natuurlijk blijven updaten en vandaag mogen spelers nieuwe wapens verwachten.

Er zal een nieuwe update beschikbaar komen en die voegt de volgende wapens toe aan Warzone: 725 shotgun, MK2 Carbine, EBR-14 marksman rifle en de Desert Eagle. Na het updaten van de game zul je deze wapens in Warzone aantreffen, het gaat hier om wapens in de categorie ‘common’ en ‘uncommon’.

Dat is niet het enige wat toegevoegd zal worden, de multiplayer map Khandor Hideout zal met de update ook beschikbaar worden gesteld in de game. Afsluitend wordt er nog een nieuwe Operator bundel toegevoegd aan de in-game Store. Deze bundel bevat Talon (Coalition) samen met zijn hond die je in de finishing move zult zien. Verder bevat de bundel twee wapen blauwdrukken en twee Tier skips.

Naar verwachting gaat de update begin vanavond live.