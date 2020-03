Eerder leek Kojima al te hinten naar een foto modus voor Death Stranding op de PlayStation 4, maar dat ging op een wat onduidelijke manier. Nadien gaf de ontwikkelaar aan dat ze de community gehoord hadden en dat ze naar de opties zouden kijken, nu hebben we duidelijkheid.

Via Twitter laat de ontwikkelaar weten dat ze kunnen bevestigen dat er een foto modus naar Death Stranding op de PlayStation 4 zal komen. Een datum werd niet genoemd, maar zoals je hieronder kunt zien staat er ‘soon’ bij, de update die deze functie zal toevoegen laat dus niet al te lang meer op zich wachten.

Thank you for your feedback everyone! We’re happy to confirm that Photo Mode will be coming soon to DEATH STRANDING on PS4. Stay tuned for more details!#KeepOnKeepingOn#DeathStranding pic.twitter.com/DP8HK8VFQ9

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) March 24, 2020