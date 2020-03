In februari 2019 kwam het nieuws naar buiten dat de virtual reality-titel Budget Cuts de overstap van de HTC Vive en Oculus Rift naar PlayStation VR zou maken. Een paar maanden later liet Neat Corporation weten dat de game in de herfst van 2019 zou verschijnen. Daarna werd het echter stil rondom het spel, maar nu duikt er weer nieuws omtrent Budget Cuts op.

De ontwikkelaar van de game heeft via Twitter laten weten dat Budget Cuts een releasedatum heeft gekregen. De stealth-game zal op 15 mei beschikbaar worden gesteld en het ziet er naar uit dat het spel zowel digitaal als fysiek zal uitkomen.

Budget Cuts for PSVR has a release date! Get ready to sneak through the TransCorp offices on Playstation VR on May 15th! pic.twitter.com/EGBDT488yq

— Neat Corporation (@NeatCorp) March 23, 2020