Begin dit jaar deden er geruchten de ronde over Silent Hill en Konami. De uitgever zou namelijk bezig zijn met twee nieuwe Silent Hill-titels. Ook doken er geruchten op over een samenwerking met Sony en dat Sony de rechten zou proberen op te kopen.

Werd jij net als wij ook blij van dit nieuws? Dan zullen we je nu moeten teleurstellen. De Japanse uitgever heeft laten weten dat alle geruchten die rondgaan niet correct zijn.

De geruchten werden aanvankelijk twee maanden geleden verspreid door AestheticGamer. Hij beweerde dat Konami bezig was met een ‘soft reboot’ van de franchise en een andere titel, die qua gameplay zou lijken op Until Dawn en games van Telltale.

Een PR-medewerker van Konami US heeft tegenover Rely on Horror laten weten dat dit niet het geval is. Wel wist de vertegenwoordiger te vertellen dat dit niet betekent dat ze de deuren van deze franchise achter zich gesloten hebben.

“We’re aware of all the rumors and reports but can confirm that they are not true. I know it’s not the answer your fans may want to hear. It’s not to say we are completely closing the door on the franchise, just not in the way it is being reported.”